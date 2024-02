Grand favori de la 6ᵉ édition de l’UAE Tour, Adam Yates (UAE Team Emirates) a été contraint à l’abandon ce mercredi lors de la 3ᵉ étape. Victime d’une grosse chute à 47 kilomètres de l’arrivée, le Britannique est d’abord remonté sur le vélo pour finalement abdiquer dans la montée finale de Jebel Jais, à 10 kilomètres de l’arrivée. Yates souffre d’une commotion cérébrale et de plusieurs blessures superficielles.

La grosse chute d'Adam Yates sur l'UAE Tour ! Le Britannique a abandonné à 10km de l'arrivée de la 3e étape #LesRP pic.twitter.com/AtqpGSWZ3N — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 21, 2024

Dr Adrian Rotunno (directeur médical d’UAE Team Emirates): « Malheureusement, Adam Yates a reçu un diagnostic de commotion cérébrale après son accident d’aujourd’hui. Il est stable avec d’autres blessures superficielles. Pour le bien de la santé d’Adam et conformément aux protocoles en matière de commotion cérébrale, il a été retiré de la course. Il aura besoin de récupération et l’équipe médicale poursuivra la surveillance neurologique et la rééducation ».