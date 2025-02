Tibor Del Grosso (Pays-Bas) a remporté, ce samedi, les championnats du monde de Cyclo-cross Espoirs. Dès le premier tour, le Néerlandais a pris les devants et n’a plus jamais été revu par ses rivaux. Au terme d’une course maitrisée, le coureur de la formation Alpecin-Deceuninck conserve son titre de champion du monde Espoirs. Il devance les Belges Kay De Bruyckere et Jente Michels. Premier Français, Aubin Sparfel prend la 6ᵉ place.

Tibor Del Grosso defends his under-23 World Title in style! 👏 pic.twitter.com/VFcaeAygcz — Eurosport (@eurosport) February 1, 2025

Le classement des championnats du monde de Cyclo-cross Espoirs

Tibor Del Grosso Kay De Bruyckere Jente Michels

