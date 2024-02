Mathieu Van der Poel (Pays-Bas) a décroché le titre de champion du monde de Cyclo-cross 2024 ce dimanche à Tabor, en République Tchèque. Comme sa compatriote Fem van Empel hier sur la course femmes, le Néerlandais n’a laissé aucune chance à ses concurrents en faisant la différence dès le premier tour. Au terme d’une course sans suspense pour la victoire, Van der Poel décroche le sixième titre de champion du monde de sa carrière. Il devance Joris Nieuwenhuis (Pays-Bas), +37″ et le champion d’Europe Michael Vanthourenhout (Belgique), +1:06″. Clément Venturini (France) prend la 16ᵉ place.

Le classement des championnats du monde de Cyclo-cross Élite Hommes