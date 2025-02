Impérial, Mathieu van der Poel est devenu champion du monde de Cyclo-cross pour la septième fois, égalant le record d’Eric De Vlaeminck.

Il n’y aura pas eu de match entre Mathieu van der Poel (Pays-Bas) et Wout van Aert (Belgique) sur ces championnats du monde de Cyclo-cross 2025. Dès les premiers hectomètres, le Néerlandais a pris les devants, tandis que Wout van Aert, parti en quatrième ligne, a chuté dès les premiers mètres. Le Belge revient dans le match pour la deuxième place dans le deuxième tour, mais pointe déjà à plus de 45″ de son rival, qui s’offre son septième titre mondial, grand objectif de son hiver. Il devance Wout van Aert et Thibau Nys (Belgique) qui a pris le meilleur sur Joris Nieuwenhuis (Pays-Bas) après une belle bagarre.

Le 𝐫𝐨𝐢 👑 du cyclo-cross c’est Matthieu van der Poel ! Le Néerlandais 🇳🇱 remporte son 7⃣e sacre mondial devant Van Aert et Nys👏#Lievin2025 pic.twitter.com/A3WFYHWPFj — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 2, 2025

Le classement des championnats du monde de Cyclo-cross 2025

Mathieu van der Poel Wout van Aert Thibau Nys

