Lucinda Brand ( Pays-Bas) a remporté, ce samedi, les championnats du monde de cyclo-cross femmes élite à Hulst, aux Pays-Bas. Malgré une chute à mi-course, la coureuse de la Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions a fait la diffèrece dans l’avant dernier tour pour s’imposer devant sa compatriote Ceylin del Carmen Alvarado. Alors qu’elle était à la bagarre avec ses deux compatriotes, Puck Pieterse a perdu tout espoir de titre après avoir chuté dans le troisième tour. Elle parvient tout de même à prendre la troisième place. Après un départ manqué, Amandine Fouquenet (France) prend la 5ème place. Après son titre en 2021, Brand décroche le maillot arc en ciel pour la deuxième fois de sa carrière, au terme d’une saison remarquable.

Cinq ans après, Lucinda Brand est à nouveau championne du monde de cyclo-cross ! Derrière le triplé néerlandais, Amandine Fouquenet termine cinquième. #lequipeVELO pic.twitter.com/FrpP4CxKTg — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) January 31, 2026

Le classement des championnats du monde de cyclo-cross 2026 femmes

Lucinda Brand Ceylin del Carmen Alvarado Puck Pieterse

