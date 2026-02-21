Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise) a remporté, ce samedi, la 4ème étape du Tour d’Andalousie 2026. Dans le final, Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG) et Chrostophe Laporte (Visma | Lease a Bike) ont tenté d’anticiper le sprint, mais le peloton ne les a pas laissé filer. Après avoir décroché sa première victoire professionnelle sur l’Étoile de Bessèges, Tom Crabbe s’impose au sprint sur cette quatrième étape. Le Belge de 20 ans devance Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) et Sandy Dujardin (TotalEnergies). Ivan Romeo (Movistar Team) conserve le maillot jaune.

Tom Crabbe is making a name for himself 🤩 The young Belgian out-sprints a host of stars to take the win in Andalucia. pic.twitter.com/exjY06TAML — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) February 21, 2026

Le classement de la 4ème étape du Tour d’Andalousie 2026

Tom Crabbe Søren Wærenskjold Sandy Dujardin

