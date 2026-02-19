Ivan Romeo (Movistar Team) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape du Tour d’Andalousie 2026. Présent dans la bonne échappée du jour en compagnie d’Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), le champion d’Espagne a distancé le Norvégien dans le final pour s’imposer. Les deux hommes ont réalisé un numéro pour résister au retour du peloton. Alex Aranburu (Cofidis) règle le sprint du groupe des favoris à 54″. Ivan Romeo décroche sa première victoire depuis son titre national obtenu en juin 2025 et s’empare du maillot jaune de leader.

