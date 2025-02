Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) a remporté, ce samedi, la 4ᵉ étape du Tour d’Andalousie 2025. À une vingtaine de kilomètres de l’arrivée, le peloton coupe son effort et laisse filer les douze hommes de tête vers la victoire. Diego Uriarte attaque dans les derniers hectomètres tandis que derrière, on se regarde. À 23 ans, l’Espagnol décroche sa première victoire chez les professionnels. Il devance Allan Jousseaume (TotalEnergies) et Connor Swift (Ineos Grenadiers). Pavel Sivakov (UAE Team Emirates – XRG) est toujours leader du classement général avant la dernière étape ce dimanche.

First pro win for Diego Uriarte who takes home the fourth stage of Vuelta a Andalucía from the breakway! Big day for Equipo Kern Pharma #71RdShttps://t.co/CbsMidnjb3 pic.twitter.com/0Br6c2TSqb

— Eemeli (@LosBrolin) February 22, 2025