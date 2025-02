Jon Barrenetxea (Movistar Team) a remporté, ce dimanche, la 5ᵉ étape du Tour d’Andalousie 2025. Comme la veille, l’échappée a une nouvelle fois eu le dernier mot sur cette dernière étape. Dans le final, six coureurs s’isolent à l’avant. Ils ne se retrouvent plus qu’à trois après la chute d’Iker Mintegi (Euskaltel – Euskadi), qui emmène Thomas Gachignard (TotalEnergies) au sol. C’est Jon Barrenetxea qui s’impose au sprint devant Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) et Johannes Staune-Mittet (Décathlon AG2R La Mondiale). Pavel Sivakov (UAE Team Emirates – XRG) remporte le classement général de ce Tour d’Andalousie 2025. Sur le podium final, il devance Clément Berthet (Décathlon AG2R La Mondiale) et Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team).

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour d’Andalousie 2025

Jon Barrenetxea Tobias Halland Johannessen Johannes Staune-Mittet

