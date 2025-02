Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a remporté, ce jeudi, la 2ᵉ étape du Tour d’Andalousie 2025. Dans la deuxième ascension de l’Alto de los Villares, Tom Pidcock et Enric Mas (Movistar Team) parviennent à revenir sur Brandon Smith Rivera (Ineos Grenadiers), Clément Berthet (Décathlon AG2R La Mondiale) et Pavel Sivakov (UAE Team Emirates – XRG). On retrouve donc cinq coureurs en tête tandis que le maillot jaune Maxim Van Gils (Red Bull Bora-Hansgrohe) est piégé. Tom Pidcock fait parler son explosivité et s’impose à Torredelcampo. Il devance Brandon Smith Rivera et Pavel Sivakov, qui s’empare de la tête du classement général.

Tom Pidcock delivers for Q36.5 again, winning the stage 2 of Vuelta a Andalucía! Pavel Sivakov takes the overall lead. Great racing today 🔥 #71RdShttps://t.co/2Sla8ecoZ5 pic.twitter.com/9rtAZNggDI — Eemeli (@LosBrolin) February 20, 2025

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour d’Andalousie 2025

Tom Pidcock Brandon Smith Rivera Pavel Sivakov

