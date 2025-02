Maxim Van Gils (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape du Tour d’Andalousie 2025. Dans l’ascension de l’Alto de Frigiliana, Maxim Van Gils puis Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG) accélèrent et reprennent Pavel Sivaov (UAE Team Emirates – XRG), qui avait anticipé. Dans les derniers kilomètres, Maxim Van Gils est attaqué par les deux coureurs UAE Team Emirates – XRG en tête de course, mais le Belge tient bon et s’impose au sprint devant Tim Wellens. Pavel Sivakov complète le podium. À 25 ans, Maxim Van Gils décoche sa première victoire sous les couleurs de la Red Bull Bora-Hansgrohe et prend la tête du classement général.

2vs1? No problem! Maxim Van Gils wins the first stage of Vuelta a Andalucía 2025 #71RdShttps://t.co/d74FCVopQM pic.twitter.com/GbRVGp78GG — Eemeli (@LosBrolin) February 19, 2025

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour d’Andalousie 2025

Maxim Van Gils Tim Wellens Pavel Sivakov

