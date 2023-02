Tadej Pogacar a remporté le Tour d’Andalousie 2023. Le Slovène de l’équipe UAE Team Emirates a ainsi conservé sa place de leader du classement général après cinq étapes. Il devient le premier coureur de son pays à remporter cette course andalouse.

Le peloton s’est élancé pour la cinquième et dernière étape, une distance de 184,3 km entre Otura et Alhaurin de la Torre. Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) s’est échappé dès le début, mais il a été rattrapé par le peloton à un peu plus de 8 km de l’arrivée. Omar Fraile (Ineos Grenadier) a remporté cette étape après 176 km d’échappée et a ainsi privé l’équipe UAE Team Emirates de la cinquième victoire consécutive.

Vidéo de l’arrivée de la 5ème et dernière étape

ETAPA 5️⃣ | 🏁 FINAL ¡OMAR FRAILE 🇪🇸! Victoria española en la última etapa de la Ruta del Sol#69RdS #UCIProSeries #AIOCC pic.twitter.com/2NSB7Xu0iw — Vuelta a Andalucía (@VCANDALUCIA) February 19, 2023

Tadej Pogacar survole l’épreuve avec 3 victoires sur 5 étapes

Tadej Pogacar, déjà assuré de remporter le classement général dans les derniers kilomètres de la course, a fait preuve de générosité en se mettant au service de ses coéquipiers. Le porteur du maillot jaune a emmené le sprint à toute vitesse à la flamme rouge et mis sur orbite Alessandro Covi. Mais l’Italien a dû s’incliner face à Fraile, plus rapide et puissant dans les derniers hectomètres. Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious) a complété le podium.

Au départ de cette étape, une échappée de sept coureurs s’est rapidement constituée et a pris le large dès les premiers kilomètres. Après une première partie de course très vallonnée, le peloton s’est rapproché dans le final. L’ultime difficulté du jour, l’Alto de Alhaurin de la Torre, n’a pas permis aux poursuivants de rattraper les échappés, mais ils ont tout de même réussi à limiter les écarts.

Finalement, sur le classement général, Tadej Pogacar s’impose avec 1’23 » et 1’28 » d’avance sur le duo de la Bahrain Victorious, Mikel Landa et Santiago Buitrago.

Classement final du Tour d’Andalousie 2023

Avec trois victoires d’étape sur cinq, Tadej Pogacar était le favori de cette course. Le Slovène, qui avait remporté le Tour de France en 2021 et 2022, est en grande forme en ce début de saison. Sa victoire au Tour d’Andalousie confirme son statut de leader mondial et son ambition de gagner de nouvelles courses en 2023. Le peloton va maintenant se tourner vers les classiques du printemps et les premières courses World Tour de la saison.