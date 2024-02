Maxim Van Gils (Lotto Dstny) a remporté, ce vendredi, la seule et unique étape du Tour d’Andalousie 2024. En raison des manifestations agricoles qui ont lieu dans la région et du manque de personnel de la Guardia Civil, les organisateurs ont été contraints d’annuler quatre des cinq étapes prévues initialement. Ce vendredi, les coureurs s’élançaient pour un contre-la-montre en bosse de 5 kilomètres. À 24 ans, Van Gils remporte cette unique étape et le classement général du Tour d’Andalousie, devant Juan Ayuso (UAE Team Emirates), +09″ et Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), +10″. À 24 ans, le Belge effectuait son retour à la compétition après une suspension de 25 jours pour avoir frappé un autre coureur lors du Japan Cup Criterium en fin de saison dernière.

🇧🇪🚴🏻‍♂️ El belga Maxim van Gils se lleva la Vuelta a Andalucía reducida solo a la contrarreloj. Lo viste en @eurosport_es#70RdS pic.twitter.com/40UFBSYcwE — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 16, 2024

Le classement du Tour d’Andalousie 2024