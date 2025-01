Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a remporté, ce vendredi, la 4ᵉ étape de l’AlUla Tour. Dans la terrible ascension de Skyviews of Harrat Uwayrid (2,9 km à 12%), le Britannique a distancé ses rivaux un à un avant de basculer au sommet avec 25″ d’avance. Après 8 kilomètres de plat pour rallier l’arrivée où il a résisté au retour des poursuivants, Pidcock s’impose pour la deuxième fois cette semaine et conforte son maillot vert de leader du classement général, à la veille de l’arrivée. Il devance Alan Hatherly (Jayco-AlUla) et Rainer Kepplinger (Bahrain-Victorious).

Le classement de la 4ᵉ étape de l’AlUla Tour

Tom Pidcock Alan Hatherly Rainer Kepplinger

