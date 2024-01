La 4ᵉ édition de l’AlUla Tour, anciennement Saudi Tour, a lieu du 30 janvier au 3 février. Voici le parcours et les favoris de l’épreuve.

L’AlUla Tour débute ce mardi 30 janvier. Créée en 2020 et organisée par ASO, l’épreuve n’avait pas eu lieu en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Inscrite au calendrier UCI Asia Tour, l’AlUla Tour est une course par étapes qui s’étend sur cinq jours. L’an dernier, Ruben Guerreiro (Movistar Team) avait remporté le classement général devant Davide Formolo (UAE Team Emirates) et Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious).

Le palmarès de l’AlUla Tour

Le parcours de l’AlUla Tour

Les sprinters auront leur mot à dire sur cette quatrième édition de l’AlUla Tour avec une arrivée au sprint massif attendu à l’issue de la 1ʳᵉ, la 3ᵉ et de la 4ᵉ étape. La deuxième étape, devrait-elle sourire aux puncheurs avec une arrivée en montée. Le dernier jour de course sera décisif pour le classement général avec la terrible ascension de 2,8 km à 12,5% en direction de Skyviews of Harrat Uwayrid. C’est sur ce même final que Ruben Guerreiro avait fait la différence pour remporter le classement général en 2023.

1ʳᵉ étape : Al Manshiyah Train Station → Al Manshiyah Train Station (149.5 km)

2ᵉ étape : Winter park → Sharaan nature reserve (199,5 km)

3ᵉ étape : AIUIa International Airport → Alula camel cup track (170,5 km)

4ᵉ étape : Hegra → Maraya (142,5 km)

5ᵉ étape : AIUIa Old Town → Skyviews of Harrat Uwayrid (150,5 Km)

Les favoris de l’AlUla Tour





Simon Yates (Jayco-AlUla) ★★★★





Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) ★★★





Davide Formolo (Movistar Team) ★★★





Matteo Sobrero (Bora-Hansgrohe) ★★





Henok Mulubrhan (Astana Qazaqstan Team) ★★





Rafal Majka (UAE Team Emirates) ★★





Pierre Latour (Team TotalEnergies) ★





William Junior Lecerf (Soudal – Quick Step) ★





La startlist de l’AlUla Tour

Comment suivre l’AlUla Tour ?

La course sera diffusée sur les antennes d’Eurosport.