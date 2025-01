La 5ᵉ édition de l’AlUla Tour a lieu du 28 janvier au 1ᵉʳ février. Tom Pidcock, Eddie Dunbar, Rafal Majka,… Voici le parcours et les favoris.

L’AlUla Tour 2025 s’élance ce mardi 28 janvier. Créée en 2020 par ASO, l’épreuve s’étend sur cinq jours. La course est inscrite au calendrier UCI Asia Tour. L’an dernier, Simon Yates (Jayco-AlUla) avait remporté le classement général devant William Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) et Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates). Cette année, Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) fait figure de favori et va faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs.

Le palmarès de l’AlUla Tour

Le parcours de l’AlUla Tour 2025

1ʳᵉ étape : Al Manshiyah Train Station → Al Manshiyah Train Station (142.7 km)

2ᵉ étape : AlUla Old Town → Bir Jaydah Mountain Wirkah (157.7 km)

3ᵉ étape : Hegra → Tayma Fort (180,6 km)

4ᵉ étape : Maraya → Skyviews of Harrat Uwayrid (140,9 km)

5ᵉ étape : Alula camel cup track → Alula camel cup track (169,6 km)

Les favoris de l’AlUla Tour 2025





Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) ★★★★





Eddie Dunbar (Jayco-AlUla) ★★★





Rafal Majka (UAE Team Emirates – XRG) ★★★





Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) ★★





Frank van den Broek (Picnic PostNL) ★★





Comment suivre l’AlUla Tour 2025 ?

Toutes les étapes de l’AlUla Tour 2025 seront à suivre en direct sur les antennes d’Eurosport.