Simon Yates (Jayco-AlUla) a remporté, ce samedi, la 5ᵉ étape de l’AlUla Tour. Comme les années précédentes, les favoris du classement général se sont expliqués sur les terribles pentes d’Harrat Uwayrid (2,8 km à 12,5%). À 10 kilomètres de l’arrivée, Simon Yates se dresse sur les pédales, mais ne parvient pas à distancer ses concurrents. À un kilomètre du sommet, c’est le jeune William Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) place une belle attaque et s’en va seul avant d’être rejoint par Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates), Simon Yates et Rafal Majka (UAE Team Emirates). Sur le plateau menant vers la ligne d’arrivée, dans les huit derniers kilomètres, le quatuor de tête résiste au retour d’un deuxième groupe. Dans la dernière ligne droite, Simon Yates s’impose au sprint devant William Lecerf Junior et Finn Fisher-Black. Yates remporte le classement général devant Lecerf Junior et Fisher-Black, qui complète le podium. Bryan Coquard (Cofidis) prend la 7ᵉ place du général.

Le classement de la 5ᵉ étape de l’AlUla Tour