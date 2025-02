Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team) a remporté, ce samedi, la 5ᵉ étape de l’AlUla Tour 2025. Au terme de ce dernier jour de course, marque par les bordures, l’Italien s’est imposé au sprint devant Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) et Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG). Présent dans le groupe de tête, Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) remporté le classement général. Piégés dans les bordures, Rainer Kepplinger (Bahrain Victorious) et Alan Hatherly (Jayco-AlUla) descendent du podium, au profit des coureurs de la formation Uno-X Mobility, Frederik Dversnes et Johannes Kulset.

What a sprint! Matteo Moschetti wins the final stage of AlUla Tour! #AlUlaTourhttps://t.co/66oUXyrOJW pic.twitter.com/rSXuNkxrSO — Eemeli (@LosBrolin) February 1, 2025

Le classement de la 5ᵉ étape de l’AlUla Tour

Matteo Moschetti Dylan Groenewegen Juan Sebastian Molano

