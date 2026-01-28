Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce mercredi, la 2ème étape de l’AlUla Tour 2026. Au terme des 152 km de course autour de AlManshiyah Train Station, l’Italien s’est de nouveau imposé après sa victoire ce mardi sur la 1ère étape. Il devance son compatriote Daniel Skerl (Bahrain Victorious) et Pascal Ackermann (Jayco-AlUla). Jonathan Milan conforte son maillot vert de leader du classement général.

Jonathan Milan is on another level 🤯💪 A great lead out from his Lidl-Trek team-mates and the Italian wins at a canter in AlUla. pic.twitter.com/dAzK69v59J — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) January 28, 2026

Le classement de la 2ème étape de l’AlUla Tour 2026

Jonathan Milan Daniek Skerl Pascal Ackermann

Results powered by FirstCycling.com