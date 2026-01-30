Matteo Malucelli (XDS Astana Team) a remporté, ce vendredi, la 4ème étape de l’AlUla Tour 2026. Au terme des 173,4 km de course entre Winter Park et Hegra, l’Italien s’est imposé au sprint devant son compatriote Jonathan Milan (Lidl-Trek) qui a remporté les deux premières étapes. Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL) complète le podium. Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) conserve la tête du classement général avant l’explication finale ce samedi.
Matteo Malucelli times it to perfection 🤩
The Italian pips compatriot Jonathan Milan to the line on a rapid day in AlUla. pic.twitter.com/EaIdXhEgEW
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) January 30, 2026
Le classement de la 4ème étape de l’AlUla Tour 2026
- Matteo Malucelli
- Jonathan Milan
- Frits Biesterbos
