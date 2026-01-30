Matteo Malucelli (XDS Astana Team) a remporté, ce vendredi, la 4ème étape de l’AlUla Tour 2026. Au terme des 173,4 km de course entre Winter Park et Hegra, l’Italien s’est imposé au sprint devant son compatriote Jonathan Milan (Lidl-Trek) qui a remporté les deux premières étapes. Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL) complète le podium. Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) conserve la tête du classement général avant l’explication finale ce samedi.

Le classement de la 4ème étape de l’AlUla Tour 2026
  1. Matteo Malucelli
  2. Jonathan Milan
  3. Frits Biesterbos

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : ASO / Charly Lopez