AlUla Tour : Moschetti s’offre la dernière étape, le général pour Pidcock Succès total pour Q36.5 Pro Cycling Team sur cet AlUla Tour. Matteo Moschetti s'est imposé sur la dernière étape tandis que Pidcock a remporté...

AlUla Tour : Tom Pidcock triomphe au sommet de Skyviews of Harrat Uwayrid Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a remporté la 4ᵉ étape de l'AlUla Tour en solitaire au sommet de Skyviews of Harrat Uwayrid.

AlUla Tour : Tim Merlier double la mise sur la 3ᵉ étape Déjà une deuxième victoire cette saison pour Tim Merlier (Soudal Quick-Step), qui a remporté la 3ᵉ étape de l'AlUla Tour devant Dylan Groenewegen.

2ᵉ étape AlUla Tour : Tom Pidcock fait coup double Déjà une première victoire pour Tom Pidcock sous les couleurs de la Q36.5. Le Britannique s'est imposé sur la 2ᵉ étape de l'AlUla Tour....

AlUla Tour : Tim Merlier vainqueur de la 1ʳᵉ étape En grand favori, le champion d'Europe Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté la 1ʳᵉ étape de l'AlUla Tour 2025.

AlUla Tour 2025 : parcours, favoris, diffusion TV La 5ᵉ édition de l'AlUla Tour a lieu du 28 janvier au 1ᵉʳ février. Tom Pidcock, Eddie Dunbar, Rafal Majka,... Voici le parcours et...

Simon Yates remporte l’AlUla Tour Vainqueur de la 5ᵉ étape, Simon Yates (Jayco-AlUla) remporte le classement général de l'AlUla Tour devant Junior Lecerf et Fisher-Black.

4ᵉ étape AlUla Tour : Merlier s’impose à la photo finish devant Coquard Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté la 4ᵉ étape de l'AlUla Tour à la photo finish devant Bryan Coquard (Cofidis).

AlUla Tour : Tim Merlier s’impose sur la 3ᵉ étape Au terme d'un final marqué par les bordures, Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté la 3ᵉ étape de l'AlUla Tour devant Arvid De Kleijn et...