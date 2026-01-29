Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce jeudi, la 3ème étape de l’AlUla Tour 2026. Le Suisse s’est imposé au sprint au sommet de Bir Jaydah Mountain Wirkah. Il devance Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) et Sergio Higuita (XDS Astana Team). Yannis Voisard décroche sa deuxième victoire chez les professionnels et s’empare du maillot vert de leader du classement général, 04″ devant Eulalio.
⛰️ A summit finish that lived up to all expectations!
⏪ Relive the final kilometre of Stage 3.#AlUlaTour 🇸🇦 pic.twitter.com/CqGvHBBDPO
— طواف العلا | ALULATOUR (@thealulatour) January 29, 2026
Le classement de la 3ème étape de l’AlUla Tour 2026
- Yannis Voisard
- Afonso Eulalio
- Sergio Higuita
