Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 5ème étape de l’AlUla Tour 2026. Après la terrible ascension d’Harrat Uwayrid (2,9 km à 12%), le Suisse a fait la diffèrence sur la partie plate qui mène à la ligne d’arriéve à Skyviews of Harrat Uwayrid. Il devance Bryan Munton (Modern Adventure Pro Cycling) et son coéquipier Igor Arrieta. Jan Christen remporte également le classement général de l’épreuve devant Sergio Higuita (XDS Astana Team) et Igor Arrieta. 27ème de cette dernière étape, Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) recule à la 6ème place du général.
En solitaire, Jan Christen remporte la cinquième étape et le classement général de l’AlUla Tour ! #lequipeVELO pic.twitter.com/k8k31G1tgI
— L’Équipe (@lequipe) January 31, 2026
Le classement de la 5ème étape de l’AlUla Tour 2026
- Jan Christen
- Bryan Munton
- Igor Arrieta
Results powered by FirstCycling.com