Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce mardi, la 1ère étape de l’AlUla Tour 2026. Suite à une chute dans le peloton, la formation Lidl-Trek a accéléré en tête de course profitant du vent de côté pour créer des bordures. 18 coureurs ont réussi à suivre le premier groupe avec la Cofidis et la Lidl-Trek en surnombre. Sans surprise, Jonathan Milan s’impose pour sa première course de la saison malgré le retour du peloton qui a échoué à quelques secondes du groupe de tête. Il devance Milan Fretin (Cofidis) et Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).

🚴🏻‍♂️💨 A thrilling chase has set the stage for an explosive sprint at the AlUla Camel Cup Track! 💪#AlUlaTour pic.twitter.com/PjCQcihnff — طواف العلا | ALULATOUR (@thealulatour) January 27, 2026

Le classement de la 1ère étape de l’AlUla Tour 2026

Jonathan Milan Milan Fretin Matteo Moschetti

