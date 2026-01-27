Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce mardi, la 1ère étape de l’AlUla Tour 2026. Suite à une chute dans le peloton, la formation Lidl-Trek a accéléré en tête de course profitant du vent de côté pour créer des bordures. 18 coureurs ont réussi à suivre le premier groupe avec la Cofidis et la Lidl-Trek en surnombre. Sans surprise, Jonathan Milan s’impose pour sa première course de la saison malgré le retour du peloton qui a échoué à quelques secondes du groupe de tête. Il devance Milan Fretin (Cofidis) et Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).

Le classement de la 1ère étape de l’AlUla Tour 2026
  1. Jonathan Milan
  2. Milan Fretin
  3. Matteo Moschetti

Crédit : AlUla Tour / Charly Lopez