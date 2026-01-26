L’AlUla Tour 2026 s’élance ce mardi 27 janvier. Jonathan Milan, Jan Christen,… Voici le parcours et les favoris.

La 6ème édition de l’AlUla Tour a lieu du 27 au 31 janvier. Créée en 2020 par ASO, l’épreuve s’étend sur cinq jours. La course est inscrite au calendrier UCI Asia Tour. L’an dernier, Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) avait remporté le classement général devant Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) et Johannes Kulset (Uno-X Mobility). Cette année, Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) sera au départ et fera figure de favoris. Du côté des sprinters, Jonathan Milan (Lidl-Trek), Fabio Jakobsen (Picnic PostNL) ou encore Milan Fretin (Cofidis) seront présents.

Le palmarès de l’AlUla Tour

Le parcours de l’AlUla Tour 2026

1ère étape : AlUla Camel Cup Track ->AlUla Camel Cup Track (158 km)

2ème étape : Almanshiyah Train Station -> Almanshiyah Train Station (152 km)

3ème étape : Winter Park -> Bir Jaydah Mountain Wirkah (142,1 km)

4ème étape : Winter Park -> Hegra (173,4 km)

5ème étape : AlUla Old Town -> Skyviews of Harrat Uwayrid (163,9 km)

Les favoris de l’AlUla Tour 2026





Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★





Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) ★★★





Paul Double (Jayco AlUla) ★★★





Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates – XRG) ★★





Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) ★★





Alan Hatherly (Jayco-AlUla) ★





Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) ★





Rainer Kepplinger (Bahrain Victorious) ★





Comment suivre l’AlUla Tour 2026 à la TV ?

Toutes les étapes de l’AlUla Tour 2026 seront à suivre en direct sur les antennes d’Eurosport Max et sur la plateforme l’Équipe live.