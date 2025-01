Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a remporté, ce mercredi, la 2ᵉ étape de l’AlUla Tour 2025. Cette deuxième étape a été neutralisée et raccourcie dans le final en raison de problèmes liés à la surface de la route. La course a repris au pied de la dernière ascension du jour, où le Britannique a accéléré à 500 mètres de l’arrivée et personne n’a été en mesure de le suivre. Pidcock réussit ses débuts avec la formation Q36.5 et prend la tête du classement général. Il devance Rainer Kepplinger (Bahrain Victorious), +04″, et le champion du monde de VTT XCO, Alan Hatherly (Jayco-AlUla), +07″.

⚡️💪 A stunning attack by Tom Pidcock for the victory at Bir Jaydah Mountain Wirkah! ⛰️

⏪Relive the last kilometre of stage 2#AlUlaTour pic.twitter.com/ctGYS83EEP — طواف العلا | ALULATOUR (@thealulatour) January 29, 2025

Le classement de la 2ᵉ étape de l’AlUla Tour

Tom Pidcock Rainer Kepplinger Alan Hatherly

Results powered by FirstCycling.com