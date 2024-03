Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté, ce dimanche, la 86ᵉ édition de Gand-Wevelgem. Dans la première ascension du kemmel, à 85 kilomètres de l’arrivée, Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) place une première accélération. À 45 kilomètres de l’arrivée, ils ne sont plus que trois à l’avant avec van der Poel, Pedersen et Laurence Pithie (Groupama-FDJ) qui craque dans la dernière ascension du Kemmel.

💥🚴‍♂️ Quedan 84 kilómetros y ¡Van der Poel ya quiere romper la carrera! Espectacular ataque del maillot arcoíris que pone patas arriba el pelotón#GanteWevelgem #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/psyyK2ANqH — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 24, 2024

Derrière, dans les 30 derniers kilomètres, les équipes de sprinter mènent le peloton à vive allure et reprennent les poursuivants. Mais les deux hommes de tête résistent à l’avant. Dans la dernière ligne droite, Pedersen lance son sprint de loin. Alors qu’on croit van der Poel capable de remonter le Danois, le champion du monde se rassoit et Mads Pedersen remporte Gand-Wevelgem pour la deuxième fois de sa carrière. Derrière, Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) règle le sprint du peloton et complète le podium.

🤯 ¡Ha reventado a Van der Poel! 🇩🇰 𝐌𝐚𝐝𝐬 𝐏𝐞𝐝𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧 puede con la bruta bestia en el mano a mano final para adjudicarse la 𝐺𝑎𝑛𝑡𝑒-𝑊𝑒𝑣𝑒𝑙𝑔𝑒𝑚 👏🏻 Enorme el esfuerzo de los dos por llevarse el triunfo 📺 Lo has visto en @Eurosport_ES pic.twitter.com/wrjkIBX8by — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 24, 2024

La réaction de Mads Pedersen :

« Avec les résultats fragiles ces derniers temps, c’était difficile à croire, mais je devais essayer le sprint et rien d’autre. C’était un pari et j’ai pris l’avantage parce que je savais qu’il serait heureux, et Deceuninck serait heureux, si le peloton revenait avec Jasper Philipsen. J’ai donc dû maintenir une vitesse élevée et espérer avoir encore les jambes pour le sprint ».

Le classement de Gand-Wevelgem