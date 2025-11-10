Flanders Classics et la commune de Middelkerke ont annoncé ce lundi matin un partenariat d’une durée de dix ans. Jusqu’en 2035, la course Gand-Wevelgem pour Hommes Élite s’élancera de la côte belge : In Flanders Fields – from Middelkerke to Wevelgem. La version féminine, disputée le même jour, aura son départ et son arrivée à Wevelgem, tandis que la course de Gand-Wevelgem Jeunes, programmée en mai, restera à Ypres.

Un peu plus tôt dans la journée, une poignée de main symbolique entre le bourgmestre Jean-Marie Dedecker et le CEO de Flanders Classics, Tomas Van Den Spiegel, est venue sceller cette alliance d’une décennie. À partir de 2026, la grande classique printanière Gand-Wevelgem pour Hommes Élite prendra donc son envol à Middelkerke.

Tomas Van Den Spiegel, PDG de Flanders Classics:

« Nous sommes ravis d’annoncer ici une collaboration de longue durée. Chez Flanders Classics, nous croyons fermement aux partenariats durables. Ce nouveau chapitre, avec un contrat de dix ans et un engagement fort des deux côtés, nous a même inspirés à renommer officiellement la course : In Flanders Fields – from Middelkerke to Wevelgem. Bien sûr, on continuera à parler de Gand-Wevelgem en raison de son histoire, mais de cette manière, nous mettons encore davantage en valeur l’ADN unique de cette course. Un nouveau chapitre donc, que nous attendons avec enthousiasme. »

Gone with the sea breeze from Middelkerke to Wevelgem. Here’s the Men Elite’s 2026 race. 🗺️ #IFF26 #FLCS pic.twitter.com/PTUyIKbrgQ — In Flanders Fields – from Middelkerke to Wevelgem (@GentWevelgem) November 10, 2025

Les femmes à Wevelgem, les jeunes à Ypres

À partir de 2026, la course féminine partira et arrivera à Wevelgem. « Nos courses féminines sont soumises à des distances maximales imposées par l’UCI », explique Van Den Spiegel. « Cela rend impossible un départ à Middelkerke. Mais Wevelgem est depuis longtemps notre chez-nous, et la collaboration avec la commune y est exemplaire. Avec le départ des femmes à Wevelgem, la journée cycliste y prendra une dimension supplémentaire. »

Depuis 2024, Flanders Classics regroupe également les courses de jeunes — U17 (garçons et filles), U19 (garçons et filles) et U23 (garçons) — lors d’une journée dédiée à la jeunesse en mai. « Cette journée restera à Ypres », confirme Van Den Spiegel. « Nous sommes très reconnaissants du soutien qu’Ypres nous a offert ces dernières années et heureux qu’elle continue de s’investir pour les talents de demain. Le dimanche 10 mai 2026, nous organiserons donc à nouveau cinq courses de jeunes dans l’ombre majestueuse des Halles aux Draps. »

Un parcours marqué par la Première Guerre mondiale

Le déplacement du départ masculin vers Middelkerke offrira au parcours une nouvelle silhouette, sans en trahir l’âme : les Moëres, le mont Kemmel et les Plugstreets y garderont leur place. « Nous travaillons encore à définir les contours précis du tracé final, mais une chose est certaine : la Première Guerre mondiale restera indissociable de cette course. L’intention est également de conserver le passage par le centre d’Ypres dans le final de la course. Cette course respire l’histoire mondiale ; elle possède une identité unique dans le peloton. Et c’est ce que nous continuerons à célébrer », conclut Van Den Spiegel. Le parcours des femmes évoluera lui aussi avec le double ancrage à Wevelgem. Les détails de ces itinéraires seront dévoilés à l’approche des prochaines éditions.