Le début de saison compliqué se poursuit pour Mads Pedersen. Malade, le Danois ne prendra pas le départ de Gand-Wevelgem. 

Mads Pedersen, tenant du titre, ne prendra pas le départ d’In Flanders Fields – From Middelkerke to Wevelgem (anciennement Gand-Wevelgem) dimanche en raison d’une maladie. Le triple vainqueur de l’épreuve avait récemment repris la compétition après sa convalescence suite à une fracture du poignet, participant à Milan-San Remo et à l’E3 Saxo Classic, où son poignet n’a pas été gêné sur les pavés.

Crédit : Lidl-Trek

Cependant, sa condition physique étant affectée, l’équipe et le coureur ont convenu qu’il était préférable qu’il se repose. L’objectif est que Mads soit complètement rétabli à temps pour À travers la Flandre, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, annoncé l’équipe Lidl-Trel dans un communiqué.