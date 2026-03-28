Le début de saison compliqué se poursuit pour Mads Pedersen. Malade, le Danois ne prendra pas le départ de Gand-Wevelgem.

Mads Pedersen, tenant du titre, ne prendra pas le départ d’In Flanders Fields – From Middelkerke to Wevelgem (anciennement Gand-Wevelgem) dimanche en raison d’une maladie. Le triple vainqueur de l’épreuve avait récemment repris la compétition après sa convalescence suite à une fracture du poignet, participant à Milan-San Remo et à l’E3 Saxo Classic, où son poignet n’a pas été gêné sur les pavés.

Cependant, sa condition physique étant affectée, l’équipe et le coureur ont convenu qu’il était préférable qu’il se repose. L’objectif est que Mads soit complètement rétabli à temps pour À travers la Flandre, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, annoncé l’équipe Lidl-Trel dans un communiqué.