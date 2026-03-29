Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) a remporté, ce dimanche, la 88ème édition d’In Flanders Fields – From Middelkerke to Wevelgem (anciennement Gand-Wevelgem). Dans la deuxième ascension du Kemmel, Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) accélère dans le peloton. Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) est dans sa roue tandis que Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG) parvient à basculer. Les trois hommes reprennent l’échappée matinale au sommet.

Oh la grosse attaque de Wout van Aert dans le deuxième passage du Kemmel ! pic.twitter.com/qkZGYx8q8x — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 29, 2026

Dans la troisième et dernière ascension du Kemmel, Mathieu van der Poel accélère à son tour. Seul Wout van Aert parvient à s’accrocher dans la roue du Néerlandais. Les deux hommes se relaient mais le peloton revient rapidement. Alors qu’ils n’ont plus que 10 secondes d’avance, Alec Segaert (Bahrain Victorious) passe à l’offensive dans le peloton et parvient à reprendre le duo de tête, avant de les relayer.

Last passage on the Kemmelberg. MVDP & @WoutvanAert in the lead at the top! #IFF26 #FLCS pic.twitter.com/SYtjT6evwA — In Flanders Fields – From Middelkerke to Wevelgem (@IFF_race) March 29, 2026

Mais derrière, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) passe des gros relais et ramène le peloton, qui reprend les fuyards sous la flamme rouge. Idéalement emmené par Florian Sénéchal, Jasper Philipsen s’impose au sprint. Il devance Tobias Lund Andresen (Décathlon CMA CGM) et Christope Laporte (Team Visma | Lease a Bike).

Pas d’explication entre Van der Poel et Van Aert : Philipsen s’impose au sprint 🚀 pic.twitter.com/nuLN9zRKIF — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 29, 2026

Le classement de Gand-Wevelgem 2026

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