Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce jeudi, la 4ᵉ étape de Tirreno-Adriatico 2025. À 4 kilomètres de l’arrivée, Ben Healy (EF Education-EasyPost) passe à l’offensive et reprend les deux derniers rescapés de l’échappée, Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) et William Blume Levy Uno-X Mobility). Les trois hommes de tête sont repris à 500 mètres et c’est Olav Kooij qui s’impose à Trasacco au terme d’une nouvelle journée compliquée avec de la pluie, du vent et du froid. Il devance Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Paul Magnier (Soudal Quick-Step) est 4ᵉ, tandis que Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) conserve le maillot bleu de leader.

Le classement de la 4ᵉ étape de Tirreno-Adriatico 2025

Olav Kooij Rick Pluimers Mathieu van der Poel

Results powered by FirstCycling.com