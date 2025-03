Avec cinq podiums en autant de jours de course cette année, Paul Magnier est l’un des hommes forts de ce début de saison.

Après avoir levé les bras dès son premier jour de course en 2025 (1ʳᵉ étape de l’Étoile de Bessèges), Pual Magnier ne s’est pas arrêté en si bon chemin, loin de là ! Le lendemain, sur la 2ᵉ étape, l’Isérois avait pris la troisième place, avant de quitter la course avec son équipe, la Soudal Quick-Step. Cela ne l’a pas empêché de continuer sur sa lancée avec trois places de deuxième sur la Figueira Champions Classic, l’Omloop Het Nieuwsblad et enfin l’Ename Samyn Classic ce mardi derrière l’intouchable Mathieu van der Poel.

À 20 ans, Paul Magnier a franchi un nouveau cap cette année. Déjà en 2024, pour sa première course chez les professionnels, il avait remporté le Trofeo Ses Salines-Felanitx et une étape du Tour d’Oman quelques jours plus tard. Lundi, Paul Magnier prendra le départ de Tirreno-Adriatico, avant de se diriger vers Milan-Sanremo, où il sera surveillé de près par ses rivaux au vu des performances en ce début de saison.

La réaction de Pual Magnier après l’Ename Samyn Classic :

« Je suis satisfait de mon résultat, car être deuxième derrière un tel champion n’est pas une honte. Il était le plus fort, alors que j’ai un peu souffert après ces derniers kilomètres difficiles et mouvementés. C’était une bonne course de toute l’équipe et une expérience importante pour moi. Je tiens à remercier l’équipe, car c’est grâce à leur excellent travail que j’ai été bien placé toute la journée, aussi bien sur les pavés que dans le dernier kilomètre. Bien sûr, j’aurais aimé gagner, mais c’est quand même un bon résultat avant ma première course par étapes World Tour de la saison, Tirreno-Adriatico. »