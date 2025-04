Faut-il privilégier les points UCI ou le nombre de victoires ? Quelles stratégies adopter pour les équipes ?

Ces dernières années, les points UCI prennent une place de plus en plus importante dans le peloton. Avec l’instauration d’un classement totalisant les points sur trois ans et attribuant les licences World Team aux 18 premiers, certaines équipes ne jurent que par ces points, au point même de placer les victoires en second plan. À tort ou à raison ? C’est la question à laquelle nous allons répondre dans cet article.

En fond de tableau, priorité aux points

En haut de tableau, les plus grosses équipes et la majorité de celles du milieu de tableau sont au départ d’une course pour une chose : la victoire. Mais tout le monde n’a pas l’opportunité de viser uniquement la victoire, au risque de tout perdre. Les équipes de fond de tableau, qui se battent pour le maintien ou la montée en World Tour, vont avoir une approche bien plus prudente, peut-être aussi moins offensive parfois. Bien que la victoire reste un objectif et une ambition, certaines formations n’oublient pas qu’il y a des points UCI à la clé et qu’ils ont une grande importance, notamment depuis l’instauration d’u classement sur trois ans pour déterminer les 18 équipes qui évolueront au plus haut niveau.

Depuis le début de l’année 2025, l’équipe XDS Astana Team se concentre sur ces points pour se donner une chance de rester en World Tour. Avec cinq victoires dont aucune en World Tour, un bilan honorable, mais pas exceptionnel pour l’équipe kazakhe. Malgré tout, la formation d’Alexandre Vinokourov point à la troisième place au classement UCI par équipe depuis le début de l’année. Avec une stratégie axée sur les points UCI, XDS Astana Team réduit l’écart sur les formations qui la devancent sur la période 2023 – 2025 et pourrait bien se maintenir si elle continue sur sa lancée.

« Seule la victoire est belle »

Certaines équipes courent l’ancienne, la tradition. On se bat avant tout pour la victoire, l’essence même de la compétition. C’est le cas de la Groupama-FDJ et une volonté de son manager, Marc Madiot. Thibaut Pinot, coureur phare de l’équipe entre 2010 et 2023, avait d’ailleurs comme tatouage : »Solo la vittoria è bella » (seule la victoire est belle). Cette quête de victoire s’explique aussi par la volonté de montrer le maillot, pour que les sponsors soient vus, pas uniquement pour ramener des points UCI. La formation Picnic PostNL, bien qu’elle évolue en fond de classement, se concentre sur la victoire. Mais cette quête continuera-t-elle jusqu’au bout de la saison, si les équipes qui la talonnent réduisent l’écart et qu’elle se retrouve en danger ?

Généralement, la victoire sur les courses d’un jour notamment engendre de gros points donc l’un entraine l’autre. La question se pose davantage sur les courses par étape UCI pro Tour ou Pro Series (respectivement 14 et 20 points). Sur ces courses, ne vaut-il pas mieux se concentrer sur le général, qui rapporte 125 ou 200 points au vainqueur ? Certaines équipes pourraient être tentées de placer plusieurs coureurs pour jouer le classement général et ainsi ne pas se focaliser sur la victoire d’étape.

Bilan : Pour résumer, toutes les équipes veulent gagner, c’est l’essence même du sport et de la compétition. En revanche, face à une adversité des plus en plus forte et face à des équipes devenues de véritables mastodontes au budget conséquent, certaines formations, en bas de tableau notamment, se concentrent davantage sur les points UCI, devenus essentiels pour se maintenir ou accéder au niveau World Tour.