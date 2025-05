Arrivé chez Ineos Grenadiers en début d’année, Caleb Ewan a décidé de mettre un terme à sa carrière avec effet immédiat.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux ce mardi, Caleb Ewan a annoncé qu’il prenait sa retraite. Alors qu’il a rejoint l’équipe Ineos Grenadiers en début d’année, avec laquelle il a levé les bras à deux reprises, l’Australien a décidé de stopper sa carrière. En 13 saisons chez les professionnels, le natif de Sydney aura levé les bras à 65 reprises.

Caleb Ewan :

« Après mûre réflexion, j’ai décidé de prendre ma retraite du cyclisme professionnel, avec effet immédiat. Ce sport a joué un rôle majeur dans ma vie, façonnant mon parcours et m’offrant des expériences que je garderai à jamais gravées dans ma mémoire. Au cours de mes 11 ans de carrière, j’ai accompli plus que ce que j’aurais pu imaginer. Des étapes personnelles aux réussites professionnelles, le parcours a dépassé toutes mes attentes, et je suis profondément reconnaissant des opportunités, des défis et de l’épanouissement qui ont façonné ma vie.

D’aussi loin que je me souvienne, mon univers a toujours été centré sur la compétition. La routine intense, le sacrifice, la quête constante de l’amélioration, la soif de gagner : c’était mon rythme, mon identité. Mais ce qui me semblait autrefois essentiel ne l’est plus. Ces dernières années n’ont pas été faciles, mais en 2025, j’ai retrouvé quelque chose – pas seulement des jambes, mais la foi – grâce aux Ineos Grenadiers. Ils m’ont donné l’espace, la confiance et l’environnement nécessaires pour redécouvrir ce dont je suis capable. J’ai gagné à nouveau. Je me suis senti à nouveau moi-même et respecté. Pour cela, je ne les remercierai jamais assez.

Mais la vérité, c’est que même lorsque j’ai franchi la ligne d’arrivée en premier, ce sentiment – ​​celui qu’on poursuit depuis des années – s’est estompé plus vite qu’avant. Mes expériences des deux dernières saisons, en particulier la seconde moitié de 2024, ont eu un impact considérable sur ma relation avec le sport. Je suis heureux de ne pas avoir laissé cette période marquer la fin de ma carrière et je suis fier de ce que j’ai accompli en une courte, mais fructueuse période avec les Ineos Grenadiers.

Il y a tellement de personnes à remercier – trop nombreuses pour les énumérer – qui m’ont soutenu, mis au défi et cru en moi au fil des années, et j’aimerais en citer quelques-unes : John Allert, Scott Drawer, Mehdi Kordi, Paddy Harrison et toute l’équipe d’Ineos Grenadiers. Vous m’avez aidé à écrire un dernier chapitre comme je le souhaitais. Vous m’avez permis de repartir avec fierté, à ma façon. L’équipe est définitivement sur la bonne voie avec un avenir prometteur, et je me réjouis de continuer à soutenir les Grenadiers pour toujours.

It’s been a wild ride. Until next time, Caleb pic.twitter.com/9aRymemkKm — Caleb Ewan (@CalebEwan) May 6, 2025

À mes coéquipiers et membres du staff de mes anciennes équipes, en particulier à ceux qui ont travaillé en étroite collaboration avec moi, merci pour les batailles que nous avons menées et les victoires que nous avons célébrées. Ensemble, nous avons vécu notre rêve : gagner sur certaines des plus grandes étapes du cyclisme. Ces souvenirs et cette amitié resteront gravés à jamais dans ma mémoire.

À mon pays : porter le maillot vert et or a été l’un des plus grands honneurs de ma carrière. Représenter l’Australie a toujours eu une signification particulière pour moi. Où que je coure dans le monde, je ressentais le soutien de mon pays. Ces encouragements, de la part des fans, de ma famille et de tous ceux qui ont suivi mon parcours, ont été plus que des mots.

À mon manager de longue date, Jason, merci pour votre soutien désintéressé qui a dépassé toutes mes attentes. Votre dévouement à mon égard a été plus important que les mots ne peuvent l’exprimer.

À mes parents : merci pour tout ce que vous m’avez donné pour m’aider à réaliser ce rêve. Des matins matinaux et des longs trajets en voiture aux sacrifices que vous avez consentis pour que je puisse concourir, je n’en serais pas là sans votre soutien. Vous avez cru en moi avant tout le monde, et je vous serai toujours reconnaissant pour les bases que vous m’avez données.

Et enfin, à ma femme et à mes enfants : merci d’avoir partagé avec moi chaque instant de ces montagnes russes émotionnelles. Des plus grands succès aux plus durs, vous avez toujours été là, m’encourageant, me soutenant et me rappelant l’essentiel.

Ce voyage n’a pas été que le mien ; il a été le nôtre. Votre amour, votre patience et votre foi n’ont jamais faibli, même dans les moments difficiles. Je n’aurais rien pu faire sans vous.

Merci ».

John Allert, PDG d’Ineos Grenadiers :

« Merci Caleb, au nom d’Ineos Grenadiers et de tous les acteurs de notre beau sport, de nous avoir fait vibrer avec votre style de course unique et explosif. Vous quittez le sport avec notre respect et nos meilleurs vœux, et en tant que gagnant – dans tous les sens du terme. »