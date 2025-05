Champion olympique en 2021 et vainqueur du Giro en 2019, Richard Carapaz va désormais rouler avec des chaussures Ekoï.

Ekoï est fier d’accompagner Richard Carapaz, l’un des plus grands grimpeurs du peloton international, dans ses objectifs 2025. Le coureur équatorien de l’équipe EF Education-EasyPost, auréolé d’un titre olympique, d’un Giro d’Italia et de multiples podiums sur les Grands Tours, a choisi la performance et la technicité des chaussures Ekoï. « Un choix fort pour un coureur d’exception. Une fierté immense pour toute la marque. Bienvenue Richard, la “Locomotora del Carchi” roule désormais avec Ekoï », se réjouit la marque française.