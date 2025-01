Nouveau maillot, recrues, effectif complet,… Voici la présentation de l’équipe EF Education-EasyPost 2025.

L’équipe EF Education-EasyPost a terminé la saison 2024 à la 12ᵉ place du classement UCI par équipe, soit une position de perdu par rapport à 2023. La saison dernière, Richard Carapaz a été l’homme fort de la formation américaine. Après une première année compliquée chez EF, l’Équatorien a parfaitement réagi. Vainqueur d’étape et meilleur grimpeur du Tour de France, il a enchainé avec La Vuelta, en prenant la 4ᵉ place du classement général.

We’re riding into 2025 with a new shine. Come along for the adventure. ✨

Check out our new kit: https://t.co/RmNBf41LrH pic.twitter.com/K05VtQqG5J

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) January 7, 2025