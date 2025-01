FDJ-Suez vient d’annoncer la signature d’un partenariat exclusif avec Nike, qui devient fournisseur officiel des tenues lifestyle de l’équipe.

Cette collaboration fait de FDJ-Suez la seule équipe cycliste professionnelle du peloton mondial (femmes et hommes), à collaborer directement avec la célèbre marque à la virgule, reconnue dans le monde entier. Après Specialized, c’est une autre marque de grande ampleur qui s’associe avec l’équipe française. Ce partenariat est lié à l’arrivée de Demi Vollering, qui collabore personnellement avec les deux entreprises américaines. Dans le cadre de cet accord, les athlètes et le staff de FDJ-Suez porteront des collections lifestyle signées Nike, où style et fonctionnalité se rencontrent pour créer une identité forte. Cette collaboration reflète un engagement mutuel visant à insuffler quelque chose de nouveau dans le cyclisme.

Express Yourself. @Nike and @FDJ_SUEZ – mutual commitment aimed at forging connections between sports and culture. pic.twitter.com/VEmYPTRnvo — FDJ – SUEZ (@FDJ_SUEZ) January 7, 2025

Stephen Delcourt, Manager général de FDJ-Suez :

« S’associer à Nike représente une véritable étape clé pour notre équipe. Collaborer avec une marque aussi légendaire renforce notre identité et insuffle une nouvelle dimension à notre projet. Nous sommes impatients de faire grandir cette collaboration sur le long terme et de porter l’image de l’équipe au-delà des compétitions. »