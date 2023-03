Avant de se lancer dans le Ronde Van Vlaanderen (2 avril), la plus grande des Classiques Flandriennes, l’équipe émiratie UAE-Team Emirates devra faire ses preuves à la Dwars Door Vlaanderen (29 mars). Cette course servira de test pour l’équipe avant le grand rendez-vous du week-end prochain.

L’équipe compte sur des coureurs expérimentés pour faire la différence, notamment avec les vétérans Matteo Trentin et Tim Wellens, un favori local.

Tadej Pogačar, qui a récemment terminé sur le podium de l’E3 Saxo Classic à Harelbeke, est également prêt à en découdre : « La semaine dernière à l’E3, nous avons eu une grande course et une bonne bataille entre les rivaux, et j’ai hâte de recommencer dimanche. Ma première expérience dans les Flandres l’année dernière restera à jamais gravée dans ma mémoire, l’énergie de la course et la passion pour le cyclisme en Belgique sont quelque chose de spécial. Je me sens prêt, et l’équipe est prête, nous donnerons donc le meilleur de nous-mêmes lors du Ronde. »

Voici la composition de l’équipe pour la Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre [1.UWT] du 29 mars : Sjoerd Bax (Ned), Mikkel Bjerg (Den), Ryan Gibbons (RSA), Pascal Ackermann (Ger), Vegard Stake Laengen (Nor), Matteo Trentin (Ita), et Tim Wellens (Bel).

Et voici la composition de l’équipe pour le Ronde van Vlaanderen – Tour des Flandres [1.UWT] du 2 avril : Sjoerd Bax (Ned), Mikkel Bjerg (Den), Tadej Pogačar (Slo), Rui Oliveira (Por), Vegard Stake Laengen (Nor), Matteo Trentin (Ita), et Tim Wellens (Bel).

La Dwars door Vlaanderen sera donc un véritable test pour l’équipe émiratie avant d’affronter l’un des plus grands défis du calendrier cycliste mondial.