À Travers la Flandre est la dernière classique avant le Ronde, qui a lieu 4 jours plus tard. Voici le parcours et les favoris de l’épreuve.

La 77ème édition d’À travers la Flandre a lieu ce mercredi 29 mars. À 4 jours du Tour des Flandres, c’est l’occasion idéale de faire le plein de confiance. Créée en 1945, cette semi-classique flandrienne fait partie du calendrier UCI World Tour. L’an dernier, Mathieu Van der Poel (Alepcin-Fénix) s’était imposé devant Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) et Tom Pidcock (Ineos Grenadiers). Cette année, Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Dylan van Baarle (Jumbo-Visma) et Tom Pidcock feront figure de favoris en l’absence de Van der Poel, Van Aert et Pogacar.

Le parcours d’À travers la Flandre 2023

Les coureurs s’élanceront pour 185 kilomètres entre Roulers et Waregem. Après 50 kilomètres plutôt plats, le peloton enchaînera les ascensions et les secteurs pavés pendant près de 120 kilomètres. Au programme : la double ascension de la Côte de Trieu, le Hotond, Nokereberg, le Berg Ten Houte et les nombreux secteurs pavés dont le Huisepontweg, deux passages dans la Mariaborrestraat et la Herlegemstraat. Les 11 côtes et 8 secteurs pavés du parcours devraient nous offrir un beau spectacle.

Sebastien Hinault, directeur sportif d’Arkéa-Samsic

« C’est la dernière répétition avant le Ronde. C’est une de ces classiques qui emprunte des monts que l’on retrouvera dimanche. Certains prétendent que c’est la moins « difficile » des Flandriennes mais cela reste une épreuve compliquée avec ses côtes et ses secteurs pavés. Par rapport aux courses que l’on a pu disputer jusqu’ici, de meilleures conditions climatiques sont attendues. On peut avoir une arrivée au sprint en petit comité. Tout comme un scénario plus débridé. Si jamais cela « fait la course », Matîs peut être l’un de nos atouts. En cas d’arrivée un petit peu plus groupée, nous avons des coureurs qui ont montré un bon état forme les jours précédents : Jenthe, David, Luca ou Dan. »

Les favoris d’À travers la Flandre 2023

Tom Pidcock (Ineos Grenadiers)

3ème l’an passé, le vainqueur des Strade Bianche sera l’un des favoris.

Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step)

Le Français tentera de se rassurer 4 jours avant le Tour des Flandres.

Dylan van Baarle (Jumbo-Visma)

Vainqueur en 2021, le Néerlandais tentera de récidiver.

Valentin Madouas (Groupama-FDJ)

Le puncheur français réalise un bon début de saison.

Ties Benoot (Jumbo-Visma)

2ème l’an passé, le Belge tentera de nouveau de jouer la victoire.

Mads Pedersen (Trek-Segafredo)

4ème de Gand-Wevelgem, le Danois sera l’un des outsiders.

Olav Kooij (Jumbo-Visma)

En cas d’arrivée groupée, il sera le leader de la Jumbo-Visma.

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

Impressionnant lors de la Classic Brugge-De Panne, il tentera de s’accrocher dans les monts.

Comment suivre À travers la Flandre 2023 ?

L’épreuve sera diffusée en direct sur les antennes d’Eurosport 1 et de la chaîne l’Équipe 21 dès 14h10.