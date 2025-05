Lewis Askey (Groupama-FDJ) a remporté, ce jeudi, la 85ᵉ édition des Boucles de l’Aulne – Châteaulin, neuvième manche de la Coupe de France de cyclisme 2025. Malgré de nombreuses attaques, c’est un peloton groupé qui aborde le dernier kilomètre. C’est à ce moment que Lewis Askey décide d’accélérer dans la bosse menant à la ligne d’arrivée. Le Britannique a vite creusé l’écart avant de s’imposer pour la première fois de sa carrière chez les professionnels. Il devance Benoît Cosnefroy (Décathlon AG2R La Mondiale) et Clément Venturini (Arkéa – B&B Hotels).

May 8, 2025