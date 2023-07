Wout Van Aert ne prendra pas le départ de la 18ᵉ étape du Tour de France pour assister à la naissance de son deuxième enfant.

Wout Van Aert quitte le Tour de France. Le Belge ne sera pas au départ de la 18ᵉ étape du Tour de France 2023 ce jeudi pour rejoindre sa femme et assister à la naissance de leur deuxième enfant. Vainqueur de trois étapes l’an dernier, Van Aert quitte la Grande Boucle 2023 sans victoire, mais avec des places d’honneurs (deux fois 2ᵉ et deux fois 3ᵉ).

🇫🇷 #TDF2023 @WoutvanAert has left the Tour de France to be with his wife Sarah who will give birth to their second child soon. More in the interview recorded yesterday morning. 🎥 pic.twitter.com/WWA7uoCVz4

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 20, 2023