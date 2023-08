Egmont Cycling Race : De Buyst Devant Kristoff

Jasper De Buyst, portant les couleurs de Lotto Dstny, a brillé en remportant l’Egmont Cycling Race (UCI 1.1). Dans un final disputé, il a surpassé le rapide Alexander Kristoff lors du sprint décisif.

Le Terrain de Jeu Quotidien de De Buyst

Victor Campenaerts, coéquipier et compagnon de vlog de De Buyst, s’étant imposé samedi à Overijse, Jasper était plus déterminé que jamais à Zottegem. « Je m’entraîne ici tous les jours, » confie-t-il. « Bien que ce ne soit pas la plus grande course du calendrier, c’est une épreuve très spéciale pour moi. »

Une Course Haletante, reglée au Sprint

Avec un rythme soutenu dès le départ, une échappée de dix coureurs a pris forme. Mike Teunissen tenta sa chance en fin de course. Arjen Livyns, équipier de De Buyst chez Lotto Dstny, a dû intensifier ses efforts pour rattraper le Néerlandais. Finalement, tout s’est joué dans un sprint serré, remporté d’une poignée de millimètres par De Buyst.

Livyns, coéquipier crucial de De Buyst

« Le rythme était vraiment soutenu dès le début », déclare De Buyst après l’arrivée. Reconnaissant le rôle crucial de son coéquipier, il ajoute : « Arjen a ramené Mike Teunissen, me permettant de m’affronter à Kristoff en sprint. »

Face à la pression, De Buyst a lancé son sprint de loin. Le résultat ? Un final tellement serré qu’il a nécessité une photo finish. « Je n’avais vraiment aucune idée du vainqueur », admet De Buyst, « mais c’était moi et je suis extrêmement heureux. Être sur la plus haute marche du podium, chez moi, c’est vraiment spécial. »