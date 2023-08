Trois Niveaux de Défi Alignés avec le Grand Tour Réel

Des défis adaptés à tous les niveaux de coureurs, des prix attractifs incluant le maillot officiel de la Vuelta a España virtuelle, des équipements ROUVY, des pièces virtuelles et du matériel de cyclisme intérieur par Zycle.

Nouveaux Parcours ROUVY Inspirés des Étapes de la Vuelta

ROUVY, l’application de cyclisme qui vous permet de parcourir les vraies routes du monde entier, présente sa nouvelle série de courses sous le nom officiel de La Vuelta Virtuelle, en parallèle de la Vuelta a España 2023.

Dans un contexte imprévisible, singulier, chaud, exigeant et captivant, les coureurs pourront vivre les sensations, les panoramas et les émotions de cette course espagnole mythique grâce aux parcours vidéo réalistes de ROUVY. Ces vidéos reproduisent fidèlement le parcours réel emprunté par les pros durant la Vuelta.

Trois niveaux de défi sont proposés :

Tranquilo : 4 étapes ambitieuses mais réalisables.

Medio : 4 étapes de niveau supérieur.

Diablo : 15 étapes pour les coureurs les plus déterminés.

Les coureurs pourront débloquer les maillots virtuels officiels en terminant n’importe quel défi de La Vuelta Virtuelle ’23 ROUVY. Ces maillots seront conservés à vie dans le garage virtuel de chaque finisher.

Outre ces défis, une série de courses aura lieu jusqu’à 4 fois par jour pendant les 3 semaines de compétition, permettant à chaque coureur de vivre ce que ressentent les pros sur les mêmes parcours. Les maillots de leaders de la Vuelta, vert et blanc pour les étapes de sprint ou plates, à pois bleus pour les étapes vallonnées et rouge pour la finale de la 21e étape, seront décernés.

Parmi les autres récompenses, citons des pièces virtuelles à dépenser sur votre avatar et dans l’application, ainsi que des équipements ROUVY, bidons et serviettes. Pour que La Vuelta Virtuelle reflète au mieux la Vuelta a España 2023, quatre nouveaux parcours seront ajoutés à la plateforme. Ces parcours comprendront des sections des étapes 3, 9, 14 et 16, renforçant ainsi la liste déjà conséquente de parcours espagnols de ROUVY.

Pour découvrir l’intégralité du programme de la Vuelta Virtuelle et les prix disponibles, rendez-vous sur le site officiel Rouvy