Sur les pistes caillouteuses et les raides ascensions Espagnoles, Rob Britton, le Canadien, a non seulement triomphé au Badlands gravel race, mais a également inscrit son nom dans l’histoire avec une performance record.

Du début à la fin : une domination sans précédent

Pour sa première apparition à cette course emblématique, Britton n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Il a franchi la ligne d’arrivée après 38 heures et 20 minutes, faisant tomber le précédent record de Sebastian Breuer par une marge stupéfiante de 5 heures.

Ce n’était pas une victoire fortuite. Dès le premier jour, Britton a montré ses intentions, se détachant dans la redoutable Sierra Nevada et roulant 400 km sans la moindre compagnie. Sa détermination et sa force physique lui ont permis de maintenir cette avance, laissant des coureurs talentueux comme Robin Gemperle et Alex Martínez lutter pour les places restantes sur le podium.

Les réflexions de Britton sur sa course

Après sa victoire, Britton, épuisé mais exalté, a partagé ses réflexions sur la course. « Les montées ici sont parmi les plus raides que j’ai jamais affrontées, » a-t-il déclaré. Cependant, malgré les défis, son vélo, un Factor Ostro Gravel GRX 1x, s’est avéré être le compagnon idéal pour ce parcours. Il a également évoqué l’importance de la configuration spécifique qu’il a choisie pour affronter les défis uniques du Badlands.

Il a évoqué comment le choix d’un plateau de 48 dents, contre son habituel de 50, a été déterminant. Cela lui a offert un avantage majeur, surtout sur les sections les plus rapides.

Le Powershift, technologie qui lui a permis d’adapter sa cadence face aux changements d’élévation constants du parcours de 750 km, a été un autre élément clé de son arsenal.

Rob Britton : un champion sur route et gravel

Bien que cette victoire soit impressionnante, elle n’est que la dernière d’une longue série pour Britton. Originaire de Regina, au Canada, il a longtemps été une force sur la route, courant entre 2010 et 2021. Son palmarès inclut une victoire remarquable au Tour de l’Utah en 2017. Mais depuis son virage vers le gravel en 2021, il a continué à impressionner, remportant notamment la Belgian Waffle Ride Canada en mai 2023.

Pour l’avenir

Avec une telle performance, Britton a établi une nouvelle norme pour le Badlands gravel race. Il sera intéressant de voir si quelqu’un pourra égaler ou surpasser son exploit dans les années à venir.