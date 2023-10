La Japan Cup : Un rendez-vous incontournable en Asie

La Japan Cup, qui se déroulera ce week-end, est l’une des courses les plus importantes d’Asie. Après la présentation de l’équipe le vendredi, nos coureurs affronteront d’abord un critérium, avant la course principale le lendemain.

L’équipe Soudal Quick-Step en force

Julian Alaphilippe, James Knox, Fausto Masnada, Pieter Serry, Stan Van Tricht et Ilan Van Wilder sont les six coureurs qui prendront le départ sur le circuit du Utsunomiya City Forest Park. La course, autrefois une étape régulière de la Coupe du Monde dans les années 90, comportera 16 tours d’un circuit de 10,3 km. Le principal défi sera la montée du Mt. Kogashi, une ascension de 2,1 km avec une pente moyenne de 6%.

Les ambitions de l’équipe

« Nous espérons passer un bon week-end au Japon. La motivation est là et nous ferons de notre mieux. Certains de nos coureurs arrivent ici après une solide performance dans les courses d’un jour en Italie et sont déterminés à conclure la saison par une belle performance », a déclaré Davide Bramati, directeur sportif de Soudal Quick-Step.