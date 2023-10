Le triomphe de Milan Vader au Gree-Tour de Guangxi

Milan Vader a dominé le classement général après sa victoire lors de la quatrième étape, arborant fièrement le maillot rouge de leader lors des deux dernières étapes. Ces victoires en Chine marquent ses premiers triomphes professionnels. « C’est incroyable. L’esprit d’équipe cette semaine et la façon dont tout s’est assemblé, c’est irréel », a déclaré un Vader exalté.

Faisant référence à son accident lors du Tour du Pays Basque en avril 2022, Vader a ajouté : « J’avais toujours ce scénario en tête après la chute. Les médecins étaient déjà contents que je puisse remonter sur un vélo. Mes premières victoires professionnelles ici en Chine étaient un rêve depuis longtemps. »

Le soutien inébranlable de l’équipe

Merijn Zeeman, directeur sportif, a commenté : « Milan se battait pour sa vie l’année dernière. Une saison et demie plus tard, il remporte le classement d’une course WorldTour. Nous avons donné à Milan une chance et avons commencé à travailler avec lui. Sa transition du VTT au cyclisme sur route avec l’aide de son coach, Tim Heemskerk, a été remarquable. »

Olav Kooij, la sensation du sprint

Célébrant son anniversaire, Kooij a remporté sa treizième victoire de la saison à Guilin. Un photo finish a finalement révélé le gagnant. Zeeman s’est exclamé : « Olav, issu de notre équipe de développement, s’est transformé d’un jeune talent en un sprinteur international de haut niveau. Nous en sommes extrêmement fiers. »

Une saison record pour Team Jumbo-Visma

Avec les succès de Kooij et Vader, l’équipe Jumbo-Visma enregistre un total historique de 69 victoires cette saison, devenant l’équipe la plus victorieuse de l’année en cyclisme. « Ajoutez à cela la victoire de Christophe Laporte aux Championnats d’Europe et nous avons 70 », a déclaré Zeeman. « Nous avons fait l’histoire du cyclisme en remportant trois grands tours en un an. Après cette semaine en Chine, nous avons atteint 70 victoires. »

Zeeman a conclu avec émotion : « Il n’y a pas de mots pour décrire une telle saison. Bien que nous soyons toujours une équipe modeste, c’est un moment de fierté indéniable. »