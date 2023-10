Après la victoire en solitaire de Jonas Vingegaard lors du premier critérium de Singapour l’année dernière, c’est au tour de Jasper Philipsen de s’imposer ce dimanche dans la métropole asiatique. Le coureur belge a brillamment décroché la victoire lors d’un sprint haletant, devançant de peu Mark Cavendish et Tadej Pogacar. Ces derniers, ainsi que d’autres figures emblématiques telles que Victor Lafay et Christopher Froome, ont animé cette course de 60 kilomètres.

Philipsen s’amuse à Singapour

Jasper Philipsen, fort d’une saison impressionnante, s’est une nouvelle fois illustré en s’imposant face à Mark Cavendish et Tadej Pogacar, ajoutant ainsi une victoire de plus à son palmarès déjà bien garni. Ces rivalités respectueuses et amicales préfigurent des joutes passionnantes pour la saison à venir.

Philipsen, qui avait déjà marqué les esprits en remportant quatre étapes et le maillot vert lors du dernier Tour de France, n’a pas caché sa satisfaction : « C’était une course palpitante sur un circuit technique. Remporter de telles épreuves est toujours un honneur, car elles reflètent l’essence du Tour. La présence massive des spectateurs, encore plus nombreuse que l’année précédente, est un signe encourageant pour l’avenir du cyclisme ici. »

Ce critérium a été le clou d’un week-end riche en événements cyclistes. De nombreuses stars du peloton, dont Peter Sagan, Sepp Kuss et Davide Formolo, ont fait plusieurs apparitions, contribuant ainsi à promouvoir le cyclisme dans cette région d’Asie. Parmi les moments forts, notons une course sur le « trishaw », le tricycle traditionnel du pays, remportée par le trio Philipsen-Pogacar-Ciccone, ainsi qu’un contre-la-montre par équipe dominé par l’équipe UAE.

Les réflexions de Robbie McEwen sur sa carrière, juxtaposées aux prouesses des sprinteurs actuels, servent de rappel du parcours rigoureux et des défis que ces athlètes surmontent pour inscrire leur nom dans l’histoire du cyclisme. En dépit de son retrait du peloton, McEwen a su, en tant qu’ambassadeur du Critérium, rappeler l’esprit de compétition et la passion qui caractérisent le monde du cyclisme professionnel. La relève semble assurée avec des athlètes comme Philipsen et Cavendish, qui continuent de repousser les limites et d’inspirer la nouvelle génération de sprinteurs. Le Tour de France Prudential Singapore Critérium s’est non seulement imposé comme un événement cycliste incontournable en Asie, mais aussi comme un précurseur des affrontements qui animeront le peloton en 2024.