Gravel Earth Series 2023: L’épopée du gravel à l’échelle mondiale

Fruit d’une initiative de Klassmark, les Gravel Earth Series 2023 ont uni six événements majeurs du gravel, chaque étape révélant des territoires inexplorés et authentiques. Cette série a su préserver l’essence du gravel, tout en valorisant la passion et le respect de l’environnement.

Étape par étape: Les joyaux du circuit

The Traka – Espagne (29-30 Avril): Un démarrage en force en Costa Brava, avec trois parcours mettant en avant la splendeur de Gérone.

Migration Gravel Race – Kenya (20-23 Juin): Une aventure africaine à travers les terres sauvages de Maasai Mara, avec un défi de quatre étapes.

Nature is Bike – France (16-18 Juin): Un parcours charmant à travers les châteaux médiévaux et les grands fleuves, révélant le charme du gravel français.

Octopus Gravel – Suisse (1er Juillet): Un défi alpin, avec les sommets des Alpes comme toile de fond.

The Rift – Islande (22 Juillet): Une traversée des champs de lave des hautes terres islandaises, un test de robustesse pour les cyclistes.

Bergslagen Nordic Gravel Series – Suède (12 Août): Une exploration du gravel nordique à travers les terres massives de la Suède.

Finale de la Earth Series – Cardona – Espagne (Octobre): La conclusion épique du circuit.

Palmarès 2023 : L’élite du gravel sur le podium

La bataille pour la couronne des Gravel Earth Series a couronné Mattia De Marchi d’Italie avec 144,000 points, suivi de près par Lukas Baum d’Allemagne et Diederik Deelen des Pays-Bas. Cette édition historique a vu le top dix graver leur nom dans l’annuaire du gravel.

L’Essence du gravel

Les Gravel Earth Series 2023 ont redéfini l’univers des courses de gravel, en promouvant des valeurs de respect de l’environnement et d’amour pour le territoire. C’est un appel à célébrer la communauté gravel, à partager la passion du sport et à anticiper les futures aventures gravel. Un rendez-vous qui restera gravé dans l’histoire du gravel.