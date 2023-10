Dans une finale palpitante au Cyclothon Sun Hung Kai Properties de Hong Kong 2023, Lukas Pöstlberger offre à son équipe, Jayco AlUla, une victoire retentissante, marquant ainsi la fin de saison. Avec des tactiques de course agressives et une performance d’équipe synergique, la formation a su maîtriser les défis du circuit urbain intense de Hong Kong.

La Stratégie Payante de l’Équipe

La tactique déployée par l’équipe Jayco AlUla a été manifestement efficace dès le début, en prenant le contrôle de la course. Selon Pieter Weening, le directeur sportif, l’objectif était clair : rendre la course difficile dès le départ, sachant qu’ils n’avaient pas le coureur le plus rapide dans le peloton. « Dès le début, nous avons pris le contrôle, rendu la course difficile, et à un moment donné, nous avons décidé de mettre le marteau », a-t-il déclaré. Cette stratégie proactive a non seulement propulsé Pöstlberger vers la victoire, mais a également permis à Zdeněk Štybar de se hisser sur la troisième marche du podium, faisant ainsi de cette journée un chapitre remarquable dans l’histoire de l’équipe.

Un Parcours Technique

Le circuit au cœur de la ville de Hong Kong, composé de 24 tours totalisant 103,2 km, a offert une course rapide et technique. Avec une abondance de virages, la course a ressemblé à un élastique tendu qui finit par céder, comme l’a décrit Pöstlberger. La pression constante et l’agressivité dans la course ont créé des opportunités pour des attaques décisives, et c’est dans ces dernières étapes que Pöstlberger a lancé son assaut victorieux, arrivant en solo avec une marge d’une minute et 18 secondes.

La Réaction de Lukas Pöstlberger

« Je suis vraiment heureux de prendre la victoire et de terminer la saison pour l’équipe de cette façon », a exprimé un Pöstlberger enthousiaste. Sa victoire n’était pas seulement un exploit personnel, mais une réalisation collective qui reflétait l’esprit d’équipe et la détermination qui ont caractérisé l’équipe Jayco AlUla tout au long de la saison.

Résultats du Cyclothon Sun Hung Kai Properties Hong Kong 2023