La Ligue Nationale de Cyclisme professionnel, après la validation de son Conseil d’Administration, a soumis le calendrier 2024 à l’Union Cycliste Internationale (UCI). Étudiée lors des Championnats du monde sur route à Glasgow, cette proposition a été promulguée le 22 septembre par l’UCI. Découvrons les rendez-vous incontournables du cyclisme français.

Janvier à Avril: Lancement de la Saison

28/01: Grand Prix Cycliste de Marseille la Marseillaise 1.1

31/01 au 04/02: Étoile de Bessèges – Tour du Gard 2.1 Point de convergence des coureurs, ce tour promet une compétition intense et passionnée, accentuant le prestige de la région Gard.

07/04: Paris-Roubaix 1.UWT Paris-Roubaix, monument du cyclisme, défi de pavés et de boue, reste une épreuve redoutée par tous les coureurs.



Mai et Juin: Au Cœur de la Compétition

04/05: Grand Prix du Morbihan 1.Pro

02/06 au 09/06: Critérium du Dauphiné 2.UWT Épreuve phare, le Critérium révèle souvent les futurs grands noms du Tour de France, mettant en exergue le pilotage technique des coureurs.



Juillet: Le Tour de France en Vedette

29/06 au 21/07: Tour de France 2.UWT Le Tour de France, icône mondiale du cyclisme professionnel, voit s’affronter les meilleurs coureurs internationaux, sur un parcours parsemé d’étapes variées et ardues.



Août à Octobre: Clôture de la Saison

08/09: GP de Fourmies / La Voix du Nord 1.Pro

13/10: Chrono des Nations 1.1 Le Chrono des Nations, ultime épreuve contre la montre de la saison, marque la fin du calendrier français, où chaque coureur se bat contre le temps.



La France: Un Pilier du Cyclisme Mondial

La France, avec ses 102 jours de courses, soit 20% du total mondial, est une figure emblématique du cyclisme mondial. La Ligue Nationale de Cyclisme y assure la gouvernance et l’accompagnement du cyclisme professionnel sur route. La diversité des critériums, les 42 courses, les 9 structures et les 10 équipes professionnelles témoignent de la vitalité du cyclisme français. Avec un panel d’épreuves diversifiées, le calendrier cycliste français 2024 est un savant mélange de traditions et de renouvellements, illustrant l’excellence et la passion du cyclisme professionnel français.