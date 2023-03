La course flandrienne Bruges – La Panne, longue de 211 km, a été remportée mercredi par le Belge Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) en s’imposant à la fin devant Olav Kooij, Yves Lampaert et Frederik Frison. Il a signé ainsi son troisième succès cette saison et le 25ème de sa carrière.

Philipsen, qui a également fini 15ème de Milan-San Remo samedi dernier, a su saisir sa chance sur une course rendue difficile par la pluie et un vent soutenu. Il a construit son succès en menant une première bordure qui a placé vingt hommes en tête à 54 kilomètres de la ligne d’arrivée. Le double vainqueur d’étapes sur le Tour de France a ensuite été à l’initiative du quatuor qui a pris les devants à quinze kilomètres de la ligne, piégeant quelques prétendants à la victoire.

Une course difficile avec un beau travail de Philipsen

Philipsen a décroché la victoire en devançant Olav Kooij (Jumbo-Visma) et Yves Lampaert (Soudal-Quick Step) sur la ligne d’arrivée. Il a été le plus fort du groupe d’échappés qui composait l’arrivée. Le coureur d’Alpecin Deceuninck a effectué une accélération décisive à 13 km de l’arrivée, peu de temps avant qu’un groupe de 18 coureurs ne fasse le dernier sprint vers la ligne. Les favoris n’ont pas réussi à suivre le rythme, Dylan Groenewegen, Arnaud Démare et Fabio Jakobsen ont tenté de suivre, mais sans succès. Le sprinteur français de la Groupama-FDJ a terminé hors du top 10, à la quatorzième place.

Le classement final de Bruges – La Panne 2023

1. Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) en 4 h 38 m 52 s

2. Olav Kooij (Jumbo Visma) même temps

3. Yves Lampaert (Soudal – Quick Step) m. t.

4. Frederik Frison (Lotto Dstny) à 1s

5. Fabio Jakobsen (Soudal – Quick Step) à 21s

6. Jonas Rickaert (Alpecin – Deceuninck) m. t.

7. Cédric Beullens (Lotto Dstny) m. t.

8. Stian Fredheim (Uno-X Pro Cycling Team) m. t.

9. Sebastián Molano (UAE Team Emirates) m. t.

10. Marijn van den Berg (EF Education – Easypost) m. t.